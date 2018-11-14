Коронавирус

Вести.RuВести.RuВо Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая. По его словам, такое решение позволит действовать эффективно.
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Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая

РБК16:06

СМИ: Макрон намерен объявить продление карантина

BFM.ruвчера в 17:59

Макрон сообщил о продлении во Франции режима самоизоляции до 11 мая

News.ru14:28

Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране

РИА Новости14:22

Власти Франции продлили карантин до 11 мая

Эхо Москвы16:01

Эммануэль Макрон пообещал помощь семьям с низким уровнем дохода

ИА Красная Весна17:43

Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми

ТАСС15:30
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Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Piter.tv 01:55
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Авто

Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет

Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.
Драйв 04:49
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Футбол

Дмитрий Комбаров: «Крылья Советов» судят нормально

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о судействе в матчах Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 17:48
Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Здоровье

Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 14:37
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Происшествия

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке

Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.
Ридус 14:20
9
Политика

Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом

Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 09:49
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
55
Шоу-бизнес

Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова

Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
54
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
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Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
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Кино

Pixar отложила релиз мультфильма «Душа» из-за коронавируса

Мультфильм стал очередным проектом, выходящим под брэндом Walt Disney, релиз которого отложен из-за пандемии.
Kinonews.ru 16:50
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет еще 32 поезда дальнего следования

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 02:47
134
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
63
Космос

Экипаж «Союза МС-16» Анатолия Иванишина перешел на МКС

В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года планируется возвращение экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Областная газета (г. Иркутск) 09 апреля в 23:33
200
Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
29
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет 11 апреля в 23:13
152
Футбол

«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансом

Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.
Вести.Ru 11:29
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
415
Авто

УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172

Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня 11 апреля в 09:48
5
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
148
Общество

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
500
Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
4
Финансы

Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей

Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.
Ведомости 08:31
14
Общество

Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
81
Как работают Яндекс.Новости?
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