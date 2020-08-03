Экономика
Lenta.ruВо Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, пишет «ИноСМИ». Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям.
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Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Здоровье
В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа
Что происходит 11:30
Экономика
Суд взыскал 81 млн с семьи зампреда заксобрания Челябинской области
Речь идёт о фирме дочери заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.
Челябинск Сегодня 09:14
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Политика
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса
Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 13:33
Здоровье
60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
Аргументы и Факты - Уфа 03:17
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня 05:50
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин покидает свой пост, сообщает издание РБК.
Городовой 11:40
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Здоровье
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
Гаджеты
Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование
Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
Evo-rus.com 01:26
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Авто
Новые автомобили в РФ в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
За первую половину текущего года средневзвешенная стоимость авто в Российской Федерации выросла до отметки 1 676 000 рублей, таким образом прибавив в цене 138 000 рублей.
Avtovesti.com 04:08
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
Общество
Рособрнадзор поддержал отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Татар-информ 12:24
Путешествия
Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию
Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом 08:05
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Наука
Специалисты рассказали, что поможет в создании нового антибиотика
Во время поисков эффективного средства против биопленки бактерий исследователи обнаружили, что лекарство, возраст которого составляет 1000 лет, может помочь в создании эффективного антибиотика.
Rusargument вчера в 20:10