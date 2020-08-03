Экономика
Lenta.ruВо Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, пишет «ИноСМИ». Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям.
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Происшествия
При жесткой посадке самолета ООН в Мали пострадали не менее 6 человек
Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, пострадали шесть человек.
Известия 13:33
Армия и оружие
Алексей Пушков дал оценку переброске военных США в Польшу
Алексей Пушков уверен, Варшава после того, как договорилась с Белым домом о переброске 1 тысячи военнослужащих на свою территорию, превращается в военный опорный пункт США, укрепляющийся, без сомнения, против России.
Актуальные Новости 13:45
Армия и оружие
Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
Экономика
PMI еврозоны вернулся к росту в июле, составив 54,8 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в июле вырос до 54,8 пункта — это самый высокий показатель с середины 2018 года, в июне PMI составлял 48,5 пункта.
Коммерсантъ 11:00
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Авто
Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью
Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.
Goroday.ru 12:27
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Игры
В Steam началась предзагрузка Horizon Zero Dawn — игра весит 67 гигабайт
В Steam началась предварительная загрузка Horizon Zero Dawn — клиент занимает 67 гигабайт.
Игромания.ру 13:20
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Армия и оружие
В России создана ИТ система для новой ракеты «Ангара 1.2»
Создана информационно-телеметрическая система (ИТС) «Орбита IV АН 1.2» для новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» специалистами Научно-производственное объединение измерительной техники (НПО ИТ), сообщает 3 августа пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
ИА Красная Весна 05:10
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Армия и оружие
В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
RT на русском 09:52
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru 12:04
Общество
Илона Маска обвинили в расизме после его твита о пирамидах
Глава Tesla Илон Маск рассердил египтян своим твитом, в котором он утверждает, что пирамиды были построены инопланетянами.
Газета.Ru 06:04
Гаджеты
Google показал сразу три «пиксельфона»
Вести.Ru 12:06
Наука
Люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга
В результате выяснилось, что мозг собак, так же, как и мозг человека, обрабатывает речь иерархически: интонация на более низких уровнях — в подкорковых областях, а знакомые слова на более высоких, в корковых областях мозга.
Pravda.Ru 10:12
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Общество
Сербское СМИ упомянуло Дерипаску в скандале с арестом проституток
По данным СМИ, на мероприятии якобы присутствовали Олег Дерипаска, а также президент Черногории Мило Джуканович, лорд Питер Мендельсон и звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон.
URA.Ru 09:10
Политика
МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД
МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 12:07