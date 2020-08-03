Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, пишет «ИноСМИ». Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям.

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Авто Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.

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Общество Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России. 873

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