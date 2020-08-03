Экономика

Lenta.ruLenta.ruВо Франции произошла экономическая катастрофа

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, пишет «ИноСМИ». Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям.
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Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

Pravda.Ru14:51

Франция столкнулась с экономической катастрофой

ФАН14:48

Франция столкнулась с экономической катастрофой на фоне пандемии

Экономика сегодня03:15

Французской экономике грозит крах в условиях пандемии

iReactor13:21

Во Франции произошла экономическая катастрофа

Lenta.ru12:12

Францию поразила крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

АБН13:42

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции

ИноСМИ02:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Путешествия

Туроператоры спрогнозировали уровень загрузки отелей в Абхазии

По мнению экспертов, массовые заезды в отели Абхазии начнутся не раньше пятого августа, хотя страна начала принимать путешественников сразу же, как были открыты границы в первый день последнего месяца лета.
News.ru 14:19
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
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Армия и оружие

Силовиков в ДНР обвинили в нарушении мер по обеспечению перемирия

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин выступил с заявлением, что украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия.
Московский Комсомолец 09:02
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Российская газета 14:02
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Происшествия

В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти

РБК 13:09
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
785
Происшествия

Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

RT на русском 15:17
Единоборства

Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом

Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова

Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
9
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Политика

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
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Происшествия

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено.
РБК 14:44
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Общество

«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ 12:47
2K
Армия и оружие

Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери.
RT на русском 15:16
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Энергетика

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

В Центробанке России заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса в мире может вновь привести к падению цен на нефть.
RT на русском 12:36
3
Футбол

Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»

News.ru 07:39
Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
Здоровье

Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
5
Армия и оружие

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Общество

Турция уточнила правила въезда туристов

Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
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Авто

Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России

Как сообщают «Известия», в России появится общий ГОСТ на отзывные кампании автомобилей.
Avtovesti.com 06:43
Кино

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
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Политика

В Сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии

РБК 12:28
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Армия и оружие

Сербия решила купить у Китая зенитную ракетную систему FK-3

Белград, 3 августа 2020, 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.
REGNUM 15:03
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

Интерфакс 08:32
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Технологии

Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
8
Как работают Яндекс.Новости?
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