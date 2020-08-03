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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

COVID-19 привёл к экономической катастрофе во Франции. Такого не было со времён Второй мировой войны. Пострадали практически все отрасли промышленности и бизнеса.В источнике
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iReactor

Французской экономике грозит крах в условиях пандемии

iReactorвчера в 13:21
ФАН

Франция столкнулась с экономической катастрофой

ФАНвчера в 14:48
АБН

Францию поразила крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

АБНвчера в 13:42
Pravda.Ru

Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

Pravda.Ruвчера в 14:51
Lenta.ru

Во Франции произошла экономическая катастрофа

Lenta.ruвчера в 12:12
Экономика сегодня

Франция столкнулась с экономической катастрофой на фоне пандемии

Экономика сегоднявчера в 03:15
ИноСМИ

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции

ИноСМИвчера в 02:00
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
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Samsung Galaxy Note 20 получит уникальный чип

Совсем скоро корейская компания Samsung представит свой новый флагман Samsung Galaxy Note 20, который уже давно показали на различных рендерах и даже основные характеристики устройства уже есть в сети.
Megaobzor.comвчера в 15:41

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новостивчера в 09:34
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ВОЗ подсчитала процент смертности от коронавируса

Процент смертности от коронавируса оценивает примерно в 0,6 процента Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 3 августа на брифинге.
ИА Красная Веснавчера в 08:52
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