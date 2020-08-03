Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа
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COVID-19 привёл к экономической катастрофе во Франции. Такого не было со времён Второй мировой войны. Пострадали практически все отрасли промышленности и бизнеса.В источнике
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