Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВо Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов. По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным - 62 года.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил обновлённую программу пенсионной реформы, которая вызвала новую волну протестов по стране, сообщает издание Bloomberg
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