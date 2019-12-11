Общество
ИнтерфаксВо Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов. По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным - 62 года.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил обновлённую программу пенсионной реформы, которая вызвала новую волну протестов по стране, сообщает издание Bloomberg.Life.ru11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Энергетика
Очистка «Дружбы» от загрязнённой нефти затянется на 2020 год
Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Политика
Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению
Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности.
Экономика
Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров
Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Гаджеты
Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря
Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.
Политика
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
Настя Каменских вызвала негодование своим фото напротив унитаза
Певица Настя Каменских вызвала недоумение у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге фотографию, на которой она позирует на фоне унитаза.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:0 (1-й тайм)
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик
Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати — решила представить себя взрослой и максимально похожей на маму — модель Алёну Шишкову.
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Происшествия
Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО
Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
Кино