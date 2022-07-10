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Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из России

Власти Франции начали формировать списки компаний, которым при прекращении поставок энергоресурсов из России будет предоставляться природный газ в приоритетном порядке.
РЕН ТВ
Существует большая вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Коммерсантъ
Одним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain.
ТАСС
Страна стремится уменьшить влияние скачка цен на энергоносители, ограничив розничные цены на газ и электроэнергию до конца года, что помогло удержать инфляцию во Франции на одном из самых низких уровней в Европе.
Profinance.ru

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Politico: Во Франции готовят очередь на случай прекращения поставок российского газа
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