ТАССВо Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииВласти Франции начали формировать списки компаний, которым при прекращении поставок энергоресурсов из России будет предоставляться природный газ в приоритетном порядке.РЕН ТВСуществует большая вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.КоммерсантъОдним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain.ТАСССтрана стремится уменьшить влияние скачка цен на энергоносители, ограничив розничные цены на газ и электроэнергию до конца года, что помогло удержать инфляцию во Франции на одном из самых низких уровней в Европе.Profinance.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняТелеканал 360°Блокнот.руГазета.RuФАНПодробнее о событииPolitico: Во Франции готовят очередь на случай прекращения поставок российского газаФонтанка.Ру11:15Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииГазета.Ru11:01Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииТАСС08:56Politico: Франция готовит список получателей газа на случай прекращения поставок из РФЭкономика сегодня09:51Франция составляет список получателей газа на случай заморозки поставок из РоссииФАН09:27Во Франции составляют список компаний, которые получат газ в первую очередьSmotrim.ru09:20Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииКоммерсантъ10:56Показать ещёОценить117Поделиться