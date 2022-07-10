ТАССВо Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииВласти Франции начали формировать списки компаний, которым при прекращении поставок энергоресурсов из России будет предоставляться природный газ в приоритетном порядке.РЕН ТВСуществует большая вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.КоммерсантъОдним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain.ТАССОсновным источником энергии для страны остаются атомные реакторы, которые сейчас находятся на техническом обслуживании, поэтому найти замену российскому газу не получится.Телеканал 360°Читать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Газета.RuФАНБлокнот.руЭкономика сегодняПодробнее о событииPolitico: Во Франции готовят очередь на случай прекращения поставок российского газаФонтанка.Ру11:15Во Франции составляют список компаний, которые получат газ в первую очередьSmotrim.ru09:20Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииКоммерсантъ10:56Politico: Франция готовит список получателей газа на случай прекращения поставок из РФЭкономика сегодня09:51Франция составляет список получателей газа на случай заморозки поставок из РоссииФАН09:27Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииГазета.Ru11:01Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из РоссииТАСС08:56Показать ещёОценить125Поделиться