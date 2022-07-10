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Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из России

Власти Франции начали формировать списки компаний, которым при прекращении поставок энергоресурсов из России будет предоставляться природный газ в приоритетном порядке.
РЕН ТВ
Существует большая вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Коммерсантъ
Одним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain.
ТАСС
Основным источником энергии для страны остаются атомные реакторы, которые сейчас находятся на техническом обслуживании, поэтому найти замену российскому газу не получится.
Телеканал 360°

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