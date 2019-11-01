Фигурное катание
СтадионВо Франции стартует третий этап Гран-при 2019 по фигурному катанию
Серия Гран-при с североамериканского континента переместилась в Европу. В пятницу во Франции стартует третий этап Гран-при Internationaux de France. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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