Фигурное катание

СтадионСтадионВо Франции стартует третий этап Гран-при 2019 по фигурному катанию

Серия Гран-при с североамериканского континента переместилась в Европу. В пятницу во Франции стартует третий этап Гран-при Internationaux de France. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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