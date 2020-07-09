Политика

Российская газетаРоссийская газетаВо Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Читать в источнике
Комментировать369
с чего всё началось
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox
 попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известиявчера в 20:40

Подробнее о событии

В AgoraVox высмеяли заявление Киева о «вторжении» России

РИА Новости03:54

Во Франции высмеяли заявления Киева о подготовке Россией вторжения

Lenta.ruвчера в 22:25

Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»

Комсомольская правдавчера в 23:53

Во Франции высмеяли Украину за рассказы о войне с Россией

РЕН ТВвчера в 23:39

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Газета.Ru04:43

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Известиявчера в 20:40

AgoraVox (Франция): украинские танцы вокруг российского вторжения... которого все-таки не будет? (AgoraVox)

ИноСМИвчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
123
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
961
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3K
Происшествия

Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз

За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
ИА Красная Весна 05:57
Наука

Стало известно, как технология 5G влияет на здоровье человека

Ученые подвергали эмбрионы на протяжении 2-х дней радиочастотному излучению 3,5 ГГц, которое используется смартфонами с поддержкой 5G-сетей.
Live24 05:30
2
Общество

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 04:55
125
Здоровье

В Омской области детские поликлиники начнут снова принимать пациентов

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала, что в омских поликлиниках снова начнётся приём детей.
Омск здесь 05:09
1
Происшествия

Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула

Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.
Взгляд.ру 05:52
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
88
Политика

Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей вчера в 06:44
93
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
472
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.
CT news 05:43
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
6
Футбол

Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
2
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
132
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
709
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
48
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
676
Политика

В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках

Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
RT на русском 05:34
7
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
4
Экономика

Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
6
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста сборной Японии

«Ростов» достиг договоренности с ФК «Токио» о переходе в российский клуб опорного полузащитника сборной Японии Кенто Хасимото.
РБК 04:02
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова вспомнила, как ее бросил муж, узнав о раке сына

Малышу поставили страшный диагноз. Вердикт врачей звучал как приговор: нейробластома — одна из самых агрессивных форм рака.
StarHit.ru 05:00
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
2
Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
29
Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»

Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 276 носителей коронавируса

Екатеринбург, 9 июля 2020, 11:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили заражение новым коронавирусом ещё у 276 человек.
REGNUM 04:41
1,3K
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное