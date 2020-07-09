с чего всё началось

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

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