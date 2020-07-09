Политика
ИзвестияВо Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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с чего всё началось
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.Известиявчера в 20:40
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Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»
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