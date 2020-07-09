Политика
ИзвестияВо Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
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Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»
Комсомольская правдавчера в 23:53
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Общество
Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов
Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Хоккей
Хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов
НХЛ гарантировала хоккеистам участие в Олимпийских Играх 2022 и 2026 годов.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru 07 июля в 02:06
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
Общество
ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым
Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM вчера в 13:54
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Гаджеты
RedmiBook 16 получит процессор Intel 10th Gen и графику GeForce MX350
Компания Xiaomi решила выпустить серию ноутбуков на «сине»-«зеленой» связке – процессор от Intel и графика от Nvidia, хотя ранее основу моделей Redmibook 16 составляли решения от AMD, которые стоят гораздо дешевле.
Faktom вчера в 11:28
Авто
Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж на рынке США
Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж в сегменте среднеразмерных пикапов на рынке США.
Picsnews.net вчера в 02:51
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa вчера в 09:16
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье
Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Известия вчера в 18:59
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34