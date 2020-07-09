Политика

ИзвестияИзвестияВо Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
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Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»

Комсомольская правдавчера в 23:53

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Известиявчера в 20:40

Во Франции сочли «сумасшедшими» предположения Киева о вторжении России

Газета.Ruвчера в 23:28

Во Франции высмеяли «сумасшедшие» заявления Киева о вторжении России

Газета Кемеровавчера в 22:40

Во Франции высмеяли заявления Киева о подготовке Россией вторжения

Lenta.ruвчера в 22:25

Во Франции высмеяли Украину за рассказы о войне с Россией

РЕН ТВвчера в 23:39

AgoraVox (Франция): украинские танцы вокруг российского вторжения... которого все-таки не будет? (AgoraVox)

ИноСМИвчера в 18:20
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Общество

Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов

Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Хоккей

Хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов

НХЛ гарантировала хоккеистам участие в Олимпийских Играх 2022 и 2026 годов.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,4K
Футбол

Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,7K
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
50
Здоровье

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru 07 июля в 02:06
1,2K
Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews 07 июля в 11:18
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
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Общество

ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым

Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM вчера в 13:54
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
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Гаджеты

RedmiBook 16 получит процессор Intel 10th Gen и графику GeForce MX350

Компания Xiaomi решила выпустить серию ноутбуков на «сине»-«зеленой» связке – процессор от Intel и графика от Nvidia, хотя ранее основу моделей Redmibook 16 составляли решения от AMD, которые стоят гораздо дешевле.
Faktom вчера в 11:28
Авто

Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж на рынке США

Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж в сегменте среднеразмерных пикапов на рынке США.
Picsnews.net вчера в 02:51
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Авто

Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле

ToDay News Ufa вчера в 09:16
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
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Футбол

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
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Футбол

Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье

Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру вчера в 06:30
7
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
12
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
51
Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Известия вчера в 18:59
10
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
76
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru вчера в 08:34
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