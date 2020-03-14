Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у футболиста ухудшилось состояние, из-за чего он не был включен в заявку команды на матч с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Чжун сдал тест, который показал положительный результат.

Во Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Здоровье Китайские врачи предупредили о последствиях коронавируса для легких Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Политика В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.