Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВо Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста

Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у футболиста ухудшилось состояние, из-за чего он не был включен в заявку команды на матч с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Чжун сдал тест, который показал положительный результат.
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