Коронавирус
Евро-футбол.руВо Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста
Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у футболиста ухудшилось состояние, из-за чего он не был включен в заявку команды на матч с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Чжун сдал тест, который показал положительный результат.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Ранее краевые власти заявили, что готовы принять меры, если эпидемиологическая обстановка на Кубани ухудшится.
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Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Российский коллектив, который выступит от России на международном песенном конкурсе, представил композицию в эфире Первого канала.
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Китайские врачи предупредили о последствиях коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Россия ограничивает авиасообщения со странами Европы
Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией.
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Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
Футбол
Кокорин забил более одного гола впервые с 2014 года
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Культура
Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы
11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Общество
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в американских магазинах
Политика
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Шоу-бизнес
Бузова получила результаты МРТ после жалоб на здоровье
Российская певица Ольга Бузова получила результаты исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую прошла после возникших болей в спине.
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Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
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Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL
На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры.