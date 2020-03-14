Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у футболиста ухудшилось состояние, из-за чего он не был включен в заявку команды на матч с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Чжун сдал тест, который показал положительный результат.

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