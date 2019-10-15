Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВо Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН

Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Генпрокуратуры России. Известно, что задержанный находился в международном розыске.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс08:58

Подробнее о событии

Трое обвиняемых в злоупотреблении на 160 млн рублей ждут суда, а их подельник задержан во Франции

Коммерсантъ13:10

Во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН

RT на русском12:30

Экс-замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин задержан во Франции

ТАСС09:03

Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

РБК09:57

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина

РИА Новости09:07

Экс-сотрудник ФСИН Щетинин задержан во Франции

Известия10:20

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Интерфакс08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости 13:05
Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 12:56
Кино

Веном и Человек-паук встретятся в одном фильме

Фильм Про 04:52
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.
Чемпионат 12:40
Авто

Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего»

Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.
Letnews.ru 06:06
Кино

Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим

РИА Новости вчера в 04:30
Общество

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Политика

Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Армия и оружие

Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Составлен рейтинг самых безопасных для женщин стран

В списке стран, которые эксперты считают наиболее безопасными и удобными для женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место.
Ридус 13:36
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 02:20
Армия и оружие

ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР

ИА Новороссия 12:30
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Политика

Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
Lenta.ru 10:40
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 01:20
Экономика

Счетная палата раскритиковала авторов реформы мусорной отрасли

Счетная палата РФ опубликовала заключение на документы по реформе мусорной отрасли, раскритиковав авторов госпрограммы «Охрана окружающей среды» и паспорта нацпроекта «Экология» за формулировки, которые не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач.
Ридус 02:50
Политика

Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ

Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Взгляд.ру 10:51
Авто

В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru 09:08
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Авто

Porsche Taycan получил версию 4S

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное