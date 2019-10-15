Происшествия
Lenta.ruВо Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН
Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Генпрокуратуры России. Известно, что задержанный находился в международном розыске.
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с чего всё началось
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.Интерфакс08:58
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