Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Генпрокуратуры России. Известно, что задержанный находился в международном розыске.

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