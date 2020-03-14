Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом. Ранее французские лиги были приостановлены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране. Отметим, что в итальянской Серии А на данный момент семь футболистов сдали положительные анализы на данный вирус.

Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

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