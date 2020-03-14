Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВо Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом. Ранее французские лиги были приостановлены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране. Отметим, что в итальянской Серии А на данный момент семь футболистов сдали положительные анализы на данный вирус.
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У игрока академии «Осера» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 21:43

Еще один футболист во Франции заразился коронавирусом

Sport24.ruвчера в 22:54

У Хен Чжун Сука из «Труа» коронавирус. Это первый случай заражения в профессиональных лигах Франции

Sports.ruвчера в 18:20

Во Франции коронавирус обнаружен еще у одного футболиста

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Источник: во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока

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Теперь и во Франции: коронавирусом заражен первый профессиональный футболист

Вести.Ruвчера в 19:19

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения футболиста COVID-19

Soccer.ruвчера в 20:13
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Комментарии

Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru вчера в 11:28
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости вчера в 13:41
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
ТАСС вчера в 15:30
Гаджеты

Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

3DNews вчера в 17:49
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Армия и оружие

Пентагон ввел новые ограничения из-за коронавируса

The Hill в свою очередь отмечает, что меры Минобороны США затронут тысячи американских военнослужащих и членов их семей, который находятся на американских объектах в Южной Корее, Японии и Италии.
Mil.Press Военное 12 марта в 03:28
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Экономика

НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Газета.Ru 00:45
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат вчера в 04:26
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой вчера в 01:03
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 22:40
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском вчера в 07:29
Общество

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Газета.Ru вчера в 16:47
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Экономика

Единственная страна победит от резкого падения цен на нефть

От резкого падения цен на нефть выиграет одна страна — Индия, которая импортирует свыше 80% энергоресурсов.
Русская Планета вчера в 02:17
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Клава Кока рассказала об отношениях с Егором Кридом и Моргенштерном

Клава Кока стала гостьей нового выпуска шоу «Алёна, блин!» на Youtube-канале Super.
ОК! 12 марта в 08:45
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев

В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:40
Здоровье

Коронавирус: в Ивановской области 35 человек находятся под наблюдением

Напомним, В соответствии с алгоритмом, разработанным совместно Роспотребнадзором и Минздравом РФ, для предотвращения завоза в регион коронавирусной инфекции медики контролируют здоровье всех прибывших из стран с осложненной эпидемической ситуацией по коронавирусу на протяжении 14 дней.
Московский Комсомолец Иваново вчера в 23:37
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