Коронавирус
Матч ТВВо Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста
Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом. Ранее французские лиги были приостановлены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране. Отметим, что в итальянской Серии А на данный момент семь футболистов сдали положительные анализы на данный вирус.
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Источник: во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока
Чемпионатвчера в 19:14
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