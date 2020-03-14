Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВо Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом. Ранее французские лиги были приостановлены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране. Отметим, что в итальянской Серии А на данный момент семь футболистов сдали положительные анализы на данный вирус.
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У игрока академии «Осера» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 21:43

У Хен Чжун Сука из «Труа» коронавирус. Это первый случай заражения в профессиональных лигах Франции

Sports.ruвчера в 18:20

Во Франции коронавирус обнаружен еще у одного футболиста

Матч ТВвчера в 23:11

Источник: во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока

Чемпионатвчера в 19:14

Еще один футболист во Франции заразился коронавирусом

Sport24.ruвчера в 22:54

Теперь и во Франции: коронавирусом заражен первый профессиональный футболист

Вести.Ruвчера в 19:19

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения футболиста COVID-19

Soccer.ruвчера в 20:13
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»

Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20

Astera 12 марта в 06:31
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК вчера в 07:36
Культура

Кузбасские юмористы поборются за 5 млн рублей в «Comedy Баттл»

В пятницу, 13 марта, на телевидении выйдет выпуск шоу "Comedy Баттл", в котором появятся участники из Кузбасса – кемеровчанин из дуэта "Давай потом" и новокузнечанин Петр Евдокимов.
VSE42.RU вчера в 06:35
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport вчера в 13:54
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 15:33
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Технологии

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Известия 12 марта в 01:34
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру вчера в 06:49
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Космос

В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020. В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс.
Piter.tv вчера в 06:28
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

По информации пресс-службы Росстандарта, компания «АтоВАЗ» согласовала отзыв 12 192 автомобилей Lada Xray, Largus и Vesta, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.
SpeedMe 12 марта в 05:48
Наука

Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане

Газета.Ru 11 марта в 10:08
Армия и оружие

Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе

Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
РИА Новости вчера в 22:22
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия вчера в 04:00
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
МордовМедиа вчера в 13:22
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 12 марта в 04:17
Общество

«Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома

Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.
Rambler News Service вчера в 06:48
Общество

Чехия закрыла границы из-за коронавируса

Правительство Чехии запретило въезд в республику всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране, для борьбы с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 08:20
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском вчера в 03:35
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