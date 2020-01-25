Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.

Общество Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Хоккей НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.

Гаджеты Обнаружен неудаляемый Android-вирус Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.

Политика Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере 23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Политика Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.