Здоровье
iReactorПервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.
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Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом
Российская газетавчера в 19:27
Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе
Комсомольская правдавчера в 14:38
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