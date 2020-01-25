Здоровье

iReactoriReactorПервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.
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Третий случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Франции

Интерфаксвчера в 21:23

Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Российская газетавчера в 19:27

Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе

Комсомольская правдавчера в 14:38

СМИ: Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

ТАССвчера в 18:17

Во Франции подтвердили третий случай заражения коронавирусом

REGNUMвчера в 19:16

Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе

РБКвчера в 15:31

Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

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Российская Действительность вчера в 13:34
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Утро.ru вчера в 03:33
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Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

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Известия вчера в 08:16
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«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия

Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
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В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru вчера в 00:32
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В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
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Дата премьеры обновленного Mercedes-Benz E-класса пока неизвестна. Возможно, его представят весной в Женеве, а продажи начнутся летом.
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Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
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Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
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45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
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Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
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В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
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«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru вчера в 14:17
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Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
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Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

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В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве своих детей

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Газета Metro 23 января в 04:46
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