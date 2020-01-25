Здоровье

Национальная служба новостейНациональная служба новостейДва случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции

Минздрав Франции сообщил о выявлении двух случаев заражения коронавирусом в стране. Как пишет Kp.ru, Франция стала первой страной в Евросоюзе, где был зафиксирован вирус.
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Третий случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Франции

Интерфакс21:23

Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Российская газета19:27

Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе

Комсомольская правда14:38

СМИ: Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

ТАСС18:17

Во Франции подтвердили третий случай заражения коронавирусом

REGNUM19:16

Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе

РБК15:31

Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

РИА Новости18:06
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Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

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Политика

Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ

Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
РИА Новости 21:58
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РБК 16:38
Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
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Lenta.ru 12:24
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Красная весна 08:18
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

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Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 18:46
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 Ultra установят 108 Мп основную камеру, а теперь источник пишет что в устройстве корпус выполнят из нержавеющей стали.
Astera вчера в 07:20
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Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

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Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом

Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
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Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт 06:45
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
ФАН вчера в 15:21
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия 20:34
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы $285 миллионов в 2019 году

Как отмечено в документе, в прошлом году российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, что на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.
Shraibikus News 09:59
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
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Российская газета 09:50
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В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

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Технологии

ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Отмечается, что новое программное обеспечение станет обязательным для установки на смартфоны с июля 2020 года, на планшеты с июля 2021 года, на компьютеры с июля 2022 года и на Smart-TV с июля 2023 года.
iReactor вчера в 22:20
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
Общество

Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Lenta.ru 05:05
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Американский писатель в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал, что судьба одного из Старков будет разительно отличаться от сериальной.
ToDay News Ufa вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Пятый канал вчера в 09:29
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна 21:58
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 22 января в 05:57
Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия 13:15
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News вчера в 11:44
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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