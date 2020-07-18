Происшествия
Lenta.ruВо Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.
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После Нотр-Дам-де-Пари в огне оказался собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов.
— Эммануэль Макрон, французский политикРЕН ТВ 05:26
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