с чего всё началось

После Нотр-Дам-де-Пари в огне оказался собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов.

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Общество В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. 2,3K

Фигурное катание В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. 90

Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 3

Общество Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 149

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 7

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Экономика Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей. 207

Здоровье Осенью и зимой Украину ждет еще одна вспышка коронавируса - Ляшко В ноябре 2020-го – феврале 2021 года может произойти еще одна вспышка COVID-19, уверен главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 26

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 7

Футбол Вылетавший с «Лидсом» из АПЛ Милнер поздравил клуб с возвращением Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поздравил свой бывший клуб "Лидс" с возвращением в Английскую премьер-лигу.

Политика Депутат Рады назвал способ спасения Украины Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации. 269

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Музыка Группа Cream Soda представила новый клип Группа Cream Soda представила на суд зрителей клип на песню «Сердце лед» с мистическим сюжетом, раскрывающим тайную жизнь людей-ящериц.