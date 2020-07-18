Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВо Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.
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Эммануэль Макрон
После Нотр-Дам-де-Пари в огне оказался собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов.
— Эммануэль Макрон, французский политикРЕН ТВ 05:26
с чего всё началось
Ранее корреспондент французского издания 20 Minutes писал
, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.
РБК06:21

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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

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Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

РИА Новости05:07

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BFM.ru05:24

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Коммерсантъ04:29

Во Франции загорелся готический собор XV века

Интерфакс05:36

Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции

Lenta.ru05:15

Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

ТАСС05:51
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