Происшествия
Lenta.ruВо Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor вчера в 09:13
Энергетика
Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Наука
Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
Сайт интересных новостей 16 июля в 19:56
Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
Космос
Космический корабль «Орел» будет впервые запущен в 2023 году
Космический корабль «Орел» будет впервые запущен в космос без экипажа в 2023 году.
Дни24 16 июля в 12:22
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
За сутки в Тульской области выявили 49 носителей коронавируса
За последние сутки в Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:05
Армия и оружие
Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе
Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:00
Футбол
Федун рассказал о задаче Газизова в «Спартаке»
По информации Sport24, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.
Все про Спорт ру 03:14
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
Футбол
«Зенит» заинтересовался возвращением Халка в свой состав
ProstoProSport 04:27
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 16 июля в 02:36
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20