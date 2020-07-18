Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

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