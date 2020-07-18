Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВо Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde. Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе.
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Появилось видео пожара в одном из крупнейших готических соборов Франции

Вести.Ru04:34

Во Франции загорелся готический собор XV века

РБК04:47

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

Коммерсантъ04:29

Прокурор не исключает криминальный след пожара в соборе Петра и Павла в Нанте

BFM.ru05:24

В соборе XV века в Нанте произошел пожар

Интерфакс03:42

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

РИА Новости05:07

Пожарные считают, что пожар в соборе в Нанте не пойдет по сценарию Нотр-Дама

ТАСС05:24
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor вчера в 09:13
Энергетика

Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок

Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
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Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
1
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
Сайт интересных новостей 16 июля в 19:56
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Хоккей

«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Космос

Космический корабль «Орел» будет впервые запущен в 2023 году

Космический корабль «Орел» будет впервые запущен в космос без экипажа в 2023 году.
Дни24 16 июля в 12:22
2
Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
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Общество

За сутки в Тульской области выявили 49 носителей коронавируса

За последние сутки в Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:05
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Армия и оружие

Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе

Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:00
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Футбол

Федун рассказал о задаче Газизова в «Спартаке»

По информации Sport24, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.
Все про Спорт ру 03:14
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
24
Футбол

«Зенит» заинтересовался возвращением Халка в свой состав

ProstoProSport 04:27
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com вчера в 03:27
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 16 июля в 02:36
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Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
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Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Пеи-де-ла-Луар, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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