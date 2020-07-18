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РБК
РБК

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

По данным телеканала BFMTV, прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет расследование. Директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ заявил, что огонь в соборе Святых Петра и Павла локализован.В источнике
Подробнее о событии
BFM.ru

В соборе Святых Петра и Павла в Нанте случился пожар

BFM.ru10:48
ТАСС

Власти Франции ожидают реставрации сгоревшего в Нанте собора в кратчайшие сроки

ТАСС11:26
РИА Новости

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

РИА Новости05:07
Lenta.ru

Названа возможная причина пожара в соборе XV века во Франции

Lenta.ru07:10
РБК

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК06:21
Коммерсантъ

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

Коммерсантъ04:29
Интерфакс

Во Франции загорелся готический собор XV века

Интерфакс05:36

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
РИА Новости07:51
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Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер03:40
39

Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК11:31

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru08:03
18

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском11:16
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Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъвчера в 16:04
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Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка

Ученые обнаружили, что именно белок является 15%-ой долей ежедневного рациона людей, причем - 40% относится к пище, богатой растительными белковыми волокнами, а 60% приходятся на долю протеинов животного происхождения.
Live2416 июля в 09:26
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Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна11:22
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