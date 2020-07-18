Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте
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По данным телеканала BFMTV, прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет расследование. Директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ заявил, что огонь в соборе Святых Петра и Павла локализован.В источнике
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