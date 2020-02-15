Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин. Видеозапись ее выступления опубликовало AFP в Twitter. По словам Бузин, это первая смерть от коронавируса за пределами Азии.

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

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