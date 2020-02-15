Общество
ВедомостиФранция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин. Видеозапись ее выступления опубликовало AFP в Twitter. По словам Бузин, это первая смерть от коронавируса за пределами Азии.
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Политика
Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км
Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Политика
В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию
С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Ранее СМИ приводили советы экспертов по защите денег на банковских счетах.
Музыка
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
Здоровье
Минздрав ввел для пенсионеров льготы на лекарства
Стоит отметить, что льгота на получение бесплатных лекарств все-таки доступна не всем пенсионерам.
Политика
США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа
Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
Гаджеты
Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android
По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге
Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Политика
В США опасаются утраты эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Футбол
Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский переехал в США
Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Армия и оружие
Британцы в Сети назвали США «плаксами» за жалобы на российские спутники
Статья Daily Mail собрала большое количество комментарий британских пользователей сети Интернет, которые с сарказмом отреагировали на заявление американского генерала.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Продажи новинки в Индии стартуют в марте. По прогнозам, в России новая Hyundai Creta появится не раньше 2021 года.
Политика
Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»
Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.