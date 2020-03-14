Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВо Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста

Нападающий «Труа» Сук Хюн-Джун сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает L'Equipe. Это первый зарегистрированный случай в профессиональном футболе Франции. Также отмечается, что проблемы наблюдаются у еще одного футболиста «Труа», но из молодежной команды.
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Во Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста

Спорт-Экспресс18:43

У Хен Чжун Сука из «Труа» коронавирус. Это первый случай заражения в профессиональных лигах Франции

Sports.ru18:20

Источник: Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока

Чемпионат19:14

Во Франции зафиксировали первый случай заражения футболиста коронавирусом

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Во Франции зафиксировали первый случай заражения футболиста коронавирусом

Sport24.ru18:44

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения футболиста COVID-19

Soccer.ru20:13

Теперь и во Франции: коронавирусом заражен первый профессиональный футболист

Вести.Ru19:19
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