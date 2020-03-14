Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВо Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста
Нападающий «Труа» Сук Хюн-Джун сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает L'Equipe. Это первый зарегистрированный случай в профессиональном футболе Франции. Также отмечается, что проблемы наблюдаются у еще одного футболиста «Труа», но из молодежной команды.
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