Нападающий «Труа» Сук Хюн-Джун сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает L'Equipe. Это первый зарегистрированный случай в профессиональном футболе Франции. Также отмечается, что проблемы наблюдаются у еще одного футболиста «Труа», но из молодежной команды.

Во Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста

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