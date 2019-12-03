Политика

ИзвестияИзвестияВо Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

РБК05:58

Развязанная США экономическая война с ЕС бьет по НАТО

ФАН05:18

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

РИА Новости02:46

В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров

ТАСС03:02

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Газета.Ru02:55

В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

REGNUM03:48

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

RT на русском03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 01 декабря в 04:42
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Политика

Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
РБК 02:24
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
ТАСС 05:27
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
БИЗНЕС Online вчера в 14:16
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря

REGNUM 05:26
Авто

Фотошпионы показали серийный пикап Hyundai Santa Cruz

В сети показали серийный пикап Hyundai Santa Cruz.
За рулем Кубань 03:56
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Армия и оружие

Еще два бомбардировщика Су-34 переданы Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и компания «Сухой» до конца года заключат новый контракт на поставку бомбардировщиков Су-34.
Военно-промышленный курьер 06:02
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма вчера в 06:33
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города

Как отметил докладчик по данному вопросу, директор Департамента финансов Владимир Штоп, проект закона содержит уточнение основных параметров бюджета на 2019-2021 годы, в том числе доходная часть бюджета на 2019 год увеличивается на 781,1 млн. рублей.
НИА-Федерация 04:47
Здоровье

Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:20
Политика

Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране.
ТАСС 04:48
Политика

Кремль объяснил цель закона о российском софте

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное