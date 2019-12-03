Политика
ИзвестияВо Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
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Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Авто
Фотошпионы показали серийный пикап Hyundai Santa Cruz
В сети показали серийный пикап Hyundai Santa Cruz.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Армия и оружие
Еще два бомбардировщика Су-34 переданы Минобороны РФ
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и компания «Сухой» до конца года заключат новый контракт на поставку бомбардировщиков Су-34.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Автоспорт
Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»
Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Экономика
Депутаты Севастополя приняли бюджет города
Как отметил докладчик по данному вопросу, директор Департамента финансов Владимир Штоп, проект закона содержит уточнение основных параметров бюджета на 2019-2021 годы, в том числе доходная часть бюджета на 2019 год увеличивается на 781,1 млн. рублей.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Политика
Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране
Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.