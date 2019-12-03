Политика
RT на русскомВо Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Отмечается, что таким образом Ле Мэр отреагировал на доклад торгового представителя США, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, поэтому Вашингтону надо ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объёмом до $2,4 млрд.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Фабиану Руису
Мадридский «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.
Политика
Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции
В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель отстранен от работы в Германии
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, бывший депутат Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии, как этнический немец, и переехал с семьей в Мюнхен.
Футбол
«Милан»: «Не ведём переговоры с Ибрагимовичем»
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара опроверг слухи о том, что клуб близок к подписанию шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Политика
Лукашенко и Путин встретятся в конце текущей недели
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Общество
Хельсинки переходит на новые источники энергии
Конкурс под названием Helsinki Energy Challenge (энергетический вызов Хельсинки) призван найти решение проблемы обогрева города за счет возобновляемых источников энергии.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Профсоюз почтальонов Финляндии одержал победу в трудовом споре
В связи с разрешением трудового конфликта в стране были отменены все запланированные забастовки солидарности.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Изображение карты нашли на промо-кадрах официального артбука по Cyberpunk 2077, страница которого на днях появилась на Amazon.