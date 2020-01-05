Политика
РИА НовостиВо Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Футбол
АЕК одержал третью победу под руководством Карреры
АЕК в матче 17-го тура чемпионата Греции нанес поражение «Панаитоликосу».
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Футбол
Моуриньо: «Гол „Мидлсбро“ надо было отменить, судья не увидел офсайд»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат в матче Кубка Англии с «Мидлсбро».
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани несмотря на споры в администрации президента и данные разведки.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Наука
Рацион древнего человека содержал жареные овощи
В раннем каменном веке, не менее 170 000 лет назад, люди умели готовить еду из богатых углеводами растений.
Армия и оружие
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Хоккей
«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛ
Наука
Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком
Исследователи провели анализ более 30 тысяч историй болезней людей с раком легких и определили: чаще выживали те, кто хоть раз болел гриппом.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Технологии
Sony обещает завтра показать «уникальное видение будущего»
Заявление, опубликованное компанией, указывает на то, что она «представит уникальное видение будущего, объединив творчество и технологии, как никто никогда не делал прежде».
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».