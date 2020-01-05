Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

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