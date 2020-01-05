Политика

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Франция готова дать отпор США в случае введения санкций

Аргументы и Факты08:36

Франция заявила о готовности дать отпор США в случае санкций

Национальная служба новостей07:26

Франция заявила об ответных мерах в случае торговой войны США

Красная весна03:54

Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

РИА Новости05:51

Франция выразила готовность дать отпор американским санкциям

News.ru06:16

Франция готова ответить на возможные санкции США

Московский Комсомолец06:05

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

ТАСС03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество

Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

Вести.Ru 07:32
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru 03:34
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 07:50
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

РБК 08:33
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Хоккей

Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
News.ru 04:57
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Общество

На усиление конструкции Нотр-Дам-де-Пари потратили 85 миллионов евро

Красная весна 08:00
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Футбол

Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ

Футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России.
ТАСС Спорт 08:14
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
РИА Новости 07:18
Здоровье

Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
RT на русском вчера в 21:13
Политика

В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
RT на русском 07:52
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новыми ракетами российского производства на 100% к 2024 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 08:08
Наука

Лучшее за год. Апрель

Как изменяется организм людей за год на орбите, чем опасен грибок Candida auris, что случилось с израильским лунным зондом и какой вид людей открыли палеонтологи, расскажет дайджест лучших материалов нашего портала за апрель прошлого года.
Индикатор вчера в 13:44
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 02 января в 11:45
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Кино

Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Афиша Daily 07:48
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Политика

Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран

В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран.
Вести.Ru 00:58
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели в рай для наркоманов

52-летний режиссер Федор Бондарчук вместе со своей 31-летней возлюбленной Паулиной Андреевой улетел в индийский штат Гоа, который считается раем для наркоманов.
Экспресс газета 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюно Ле Мэр
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, дипломат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное