Политика
РИА НовостиВо Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
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Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Хоккей
Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Общество
На усиление конструкции Нотр-Дам-де-Пари потратили 85 миллионов евро
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Футбол
Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ
Футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
Здоровье
Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы
Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новыми ракетами российского производства на 100% к 2024 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Наука
Лучшее за год. Апрель
Как изменяется организм людей за год на орбите, чем опасен грибок Candida auris, что случилось с израильским лунным зондом и какой вид людей открыли палеонтологи, расскажет дайджест лучших материалов нашего портала за апрель прошлого года.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей
Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Кино
Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Политика
Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран
В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран.
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели в рай для наркоманов
52-летний режиссер Федор Бондарчук вместе со своей 31-летней возлюбленной Паулиной Андреевой улетел в индийский штат Гоа, который считается раем для наркоманов.