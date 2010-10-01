Политика
ТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Космос
Спутники SpaceX мешают астрономам, и Маск хочет это исправить
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Политика
ЕС пригласил в Брюссель главу МИД Ирана для обсуждения деэскалации после ударов США
ЕС пригласил в Брюссель главу МИД Ирана для обсуждения деэскалации после ударов США - заявление.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Политика
МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой
В Министерстве иностранных дел России заявили, что поддержка неонацизма на Украине на государственном уровне является угрозой для всего мирового сообщества.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Гаджеты
Nokia совсем скоро возродит еще один легендарный кнопочный телефон
HMD Global в последние годы возродила ряд легендарных устройств Nokia – другими словами, компания создала новые модели, задействовав названия и элементы дизайна старых популярных телефонов.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Гаджеты
Apple разрешила настраивать внешность AirPods при покупке
Бесплатно разрешат добавить различные надписи и рисунки, чтобы получить уникальный продукт.
Происшествия
Сафронов объяснил задержание обвинившей его в изнасиловании модели
Российский художник Никас Сафронов объяснил задержание модели Марины Рудницкой, обвинившей его в изнасиловании, и ее подруги Татьяны Морозовой по подозрению в вымогательстве.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Авто
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Здоровье
10 правил, которые снижают риск развития рака до минимума
Рост процента жира в организме увеличивает риск заболеть, по крайней мере, одиннадцатью видами рака, показывают результаты недавнего исследования немецких ученых.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Футбол
«Тулуза» уволила главного тренера
Напомним, что Комбуарэ возглавил французский клуб в октябре прошлого года.