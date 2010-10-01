Политика

ТАССТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

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Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

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