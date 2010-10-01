Политика
ТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
Политика
Пушков предложил США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен
Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Общество
Владивосток стал самым матерящимся городом России
По итогам опроса, проведённого Финансовым университетом при правительстве РФ, Владивосток, Нижневартовск и Новосибирск были признаны самыми "матерящимися" городами страны.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Футбол
«Челси» хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе
Руководство лондонского «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна хочет продать защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона, сообщает Calciomercato.com.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Футбол
Адриан: в данный момент Клопп — лучший тренер в мире
Вратарь "Ливерпуля" Адриан высказался по поводу наставника "красных" Юргена Клоппа, передает Daily Mail.
Армия и оружие
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями
Парк дальней авиации ВКС России в 2020 году пополнят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Как сообщают СМИ, для обоих супругов появление дочери стало долгожданным событием, а ради рождения ребенка Диаз даже отказалась от карьеры.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Политика
ДНР в 2019 году заключила десятки международных договоров
По данным пресс-службы МИД ДНР, «в 2019 году Донецкая Народная Республика заключила более 20 официальных договоров, соглашений и меморандумов».
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Политика
Трамп пообещал применить против Ирана «новейшее оружие» в случае атаки
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter предупредил Иран о последствиях в случае военных действий в отношении американцев.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Футбол
Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно.
Общество
Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Футбол
«Астон Вилла» может подписать Адебайора
«Астон Вилла» может подписать нападающего Эмманюэля Адебайора.