Политика
ТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Российские хоккеисты пробились в четвертьфинал благодаря победе над немцами 31 декабря. Эта игра завершилась со счетом 6:1
Здоровье
Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Армия и оружие
Командир ВС Ирана усомнился в угрозе Трампа ударить по 52 объектам
США не нанесут удары по 52 объектам, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Наука
Физики построили тепловой квантовый двигатель
Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Политика
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Футбол
Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Гаджеты
Стала известна дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
До нынешнего дня ходили разные слухи относительно даты премьеры новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20 (ранее он назывался Galaxy S11) и Galaxy Fold 2. По одним данным, премьера должна была случиться 18 февраля, по другим — 11 февраля.
Армия и оружие
США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток
США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину сократился в пять раз
Объемы транзита российского газа через территорию Украину в первые дни 2020 года сократился в пять раз.
Хоккей
Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада
Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Общество
Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Хоккей
Канадский эксперт заявил, что в финале МЧМ по хоккею результат группового матча ожидать не стоит
Канадский эксперт по молодёжному хоккею Кори Пронман считает, что очень трудно предугадать результат финального матча МЧМ по хоккею между Россией и Канадой.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Футбол