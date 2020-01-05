Политика

ТАССТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

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Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

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Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
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Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
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Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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Происшествия

Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед

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Газета.Ru 05:19
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Первый канал стал лидером по количеству зрителей в Новый год

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На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

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Авто

Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
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Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Общество

МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
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Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли

Lenta.ru 07:04
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости вчера в 11:29
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 02:15
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Военное обозрение 05:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
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Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Политика

Парламент Испании не утвердил кандидата от социалистов премьером

В Испании Конгресс депутатов местного парламента не утвердил кандидата от социалистов Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.
Московский Комсомолец 07:03
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня вчера в 07:42
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Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
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Футбол

Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович по окончании текущего сезона получит статус свободного агента.
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Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator

Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
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Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
iReactor 05:54
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Брюно Ле Мэр
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, дипломат.
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