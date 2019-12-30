Политика
ТАССВо Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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Политика
Иран выразил США протест в связи с угрозами
Дипломату был выражен решительный протест в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Исламской Республике.
Политика
СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Происшествия
В Пензе жители Терновки остались без тепла
Утром 5 января в Пензе произошел прорыв теплопровода.
Политика
На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»
Президент Украины Владимир Зеленский не признает украинской границы и «считает Крым российским».
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины
«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Происшествия
Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати
Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.
Политика
В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Кино
Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука
Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Общество
Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных
Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Хоккей
Ковальчук взял любимый номер в «Монреале»
Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.
Футбол
Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович по окончании текущего сезона получит статус свободного агента.
Шоу-бизнес
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым Знаменитость намекнула на скорую свадьбу.
Здоровье
Названы самые результативные способы нормализации кровяного давления
Медиками названы самые результативные способы борьбы с повышенным и пониженным давлением.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.