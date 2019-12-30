Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Политика Иран выразил США протест в связи с угрозами Дипломату был выражен решительный протест в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Исламской Республике.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Общество МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Политика МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины «Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Политика В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Общество Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

Общество Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.

Хоккей Ковальчук взял любимый номер в «Монреале» Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.