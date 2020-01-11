Общество

Lenta.ruLenta.ruВо Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Филиппа к синдикатам.
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