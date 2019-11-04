Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба соцсети.

Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети

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