Общество

Lenta.ruLenta.ruВо «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.
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«ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях

Дождь14:19

«ВКонтакте» введет новую функцию оценки комментариев

Известия10:53

«ВКонтакте» запустит дизлайки к комментариям, спонсорство авторов и многое другое

The GEEK11:03

Пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки под комментариями

ТАСС10:56

«ВКонтакте» анонсировала введение дизлайков к комментариям

RT на русском10:52

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

Газета.Ru10:38

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

РБК11:57
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Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Происшествия

Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС вчера в 19:35
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости 04:32
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru 13:49
Авто

В Россию доставили новый JAC Sunray

Компания JAC привезла в Россию модель Sunray, на которую планируется получить ОТТС.
SpeedMe 11 ноября в 05:39
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Политика

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Наука

Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом

Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
N+1 13:01
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Транспорт

Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено

На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Телеканал Санкт-Петербург 12:39
Происшествия

В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН

В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Футбол

Сборная Чили отказалась от матча с Перу из-за протестов в стране

Федерация футбола Чили (FFCh) на своем официальном сайте объявила об отказе национальной команды от проведения товарищеского матча с перуанцами.
РИА Новости 14:02
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru 04:41
Происшествия

В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.
Вести.Ru 19:35
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Общество

Андрею Малахову запрещают говорить про Киселевск

КузПресс 06:10
Политика

Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Музыка

Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Интерфакс 09:38
Экономика

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru вчера в 02:31
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Гаджеты

В процессорах Intel нашли две уязвимости

По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Наука

Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола

МедиаПоток 11 ноября в 01:42
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

REGNUM 07:28
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол

Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»

NewInform 10 ноября в 23:07
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия

В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски

Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Российская газета 04:32
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
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