Общество
Lenta.ruВо «ВКонтакте» появятся дизлайки
Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика
Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Происшествия
Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек
По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС вчера в 19:35
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости 04:32
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru 13:49
Авто
В Россию доставили новый JAC Sunray
Компания JAC привезла в Россию модель Sunray, на которую планируется получить ОТТС.
SpeedMe 11 ноября в 05:39
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Политика
Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Наука
Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом
Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
N+1 13:01
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны
Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Телеканал Санкт-Петербург 12:39
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Футбол
Сборная Чили отказалась от матча с Перу из-за протестов в стране
Федерация футбола Чили (FFCh) на своем официальном сайте объявила об отказе национальной команды от проведения товарищеского матча с перуанцами.
РИА Новости 14:02
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru 04:41
Происшествия
В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.
Вести.Ru 19:35
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Общество
Андрею Малахову запрещают говорить про Киселевск
КузПресс 06:10
Политика
Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Экономика
В России резко подешевела свинина
Lenta.ru вчера в 02:31
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
МедиаПоток 11 ноября в 01:42
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол
Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»
NewInform 10 ноября в 23:07
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия
В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски
Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Российская газета 04:32
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44