Общество
Lenta.ruВо «ВКонтакте» появятся дизлайки
Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.
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Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.
Газета DAILY вчера в 13:18
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости 21:30
Происшествия
В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Происшествия
Арестован бывший глава «Агентства развития памятников Иркутска»
В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес
Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах
Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.
Gazeta.SPb 19:31
Экономика
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России
Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Происшествия
В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Говорит Москва 04:44
Политика
Трамп пригрозил КНР повысить пошлины в случае провала торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины, если торговое соглашение между странами не будет подписано в ближайшее время, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 11 ноября в 09:42
Политика
Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
ТАСС 15:19
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Автоновости дня 06:06
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Армия и оружие
Минск сообщил об отказе от российской авиабазы в пользу Су-30СМ
Белоруссия решила усилить ВВС истребителями Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории.
Известия 21:31
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.
Donnews.ru 10:37
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня 04:23
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика
Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.
Политическая Экспертиза 13:28
Происшествия
На Сахалине обнаружен нелегальный цех по переработке трепанга
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на Сахалине обнаружили в Корсакове нелегальный цех по переработке и хранению ценного биоресурса — трепанга.
REGNUM 20:52
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ
Вестник 11 ноября в 22:40
Общество
Штокхаузен в Казани прозвучал без вертолетов и аншлага, но «выше всяческих похвал»
В Казани проходит IX Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.
Казанский репортер 10 ноября в 16:01
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт 20:40
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Здоровье
Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е
Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 11 ноября в 06:31
Политика
Продав свою землю, Украина исполнит вековую мечту Запада – Хинштейн
«Если украинские земли сельхозназначения будут проданы иностранцам, то осуществится мечта Запада, которую тот пытался реализовать прежде, и в кратчайшие сроки основными сельхозпроизводителями на Украине станут иностранные компании», — сказал Хинштейн.
REGNUM 09:46