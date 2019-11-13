Общество

Lenta.ruLenta.ruВо «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.
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«ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях

Дождь14:19

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

РБК11:57

«ВКонтакте» запустит дизлайки к комментариям, спонсорство авторов и многое другое

The GEEK11:03

Пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки под комментариями

ТАСС10:56

«ВКонтакте» анонсировала введение дизлайков к комментариям

RT на русском10:52

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

Газета.Ru10:38

«ВКонтакте» введет новую функцию оценки комментариев

Известия10:53
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Происшествия

В Сети появились фото с места ДТП с семью погибшими под Агинском

Zab.RU 20:56
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел

Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.
Газета DAILY вчера в 13:18
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости 21:30
Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Происшествия

Арестован бывший глава «Агентства развития памятников Иркутска»

В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес

Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах

Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.
Gazeta.SPb 19:31
Экономика

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Происшествия

В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Говорит Москва 04:44
Политика

Трамп пригрозил КНР повысить пошлины в случае провала торговой сделки

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины, если торговое соглашение между странами не будет подписано в ближайшее время, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Интернет

YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты

Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 11 ноября в 09:42
Политика

Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
ТАСС 15:19
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Автоновости дня 06:06
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Шоу-бизнес

Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд

Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Армия и оружие

Минск сообщил об отказе от российской авиабазы в пользу Су-30СМ

Белоруссия решила усилить ВВС истребителями Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории.
Известия 21:31
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.
Donnews.ru 10:37
Авто

Subaru Forester для России обновился и подорожал

Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня 04:23
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика

Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.
Политическая Экспертиза 13:28
Происшествия

На Сахалине обнаружен нелегальный цех по переработке трепанга

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на Сахалине обнаружили в Корсакове нелегальный цех по переработке и хранению ценного биоресурса — трепанга.
REGNUM 20:52
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ

Вестник 11 ноября в 22:40
Общество

Штокхаузен в Казани прозвучал без вертолетов и аншлага, но «выше всяческих похвал»

В Казани проходит IX Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.
Казанский репортер 10 ноября в 16:01
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт 20:40
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Политика

Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Здоровье

Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е

Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 11 ноября в 06:31
Политика

Продав свою землю, Украина исполнит вековую мечту Запада – Хинштейн

«Если украинские земли сельхозназначения будут проданы иностранцам, то осуществится мечта Запада, которую тот пытался реализовать прежде, и в кратчайшие сроки основными сельхозпроизводителями на Украине станут иностранные компании», — сказал Хинштейн.
REGNUM 09:46
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