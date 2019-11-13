Общество

Lenta.ruLenta.ruВо «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.
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Подробнее о событии

Пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки под комментариями

ТАСС10:56

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

РБК11:57

«ВКонтакте» запустит дизлайки к комментариям, спонсорство авторов и многое другое

The GEEK11:03

«ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях

Дождь14:19

«ВКонтакте» анонсировала введение дизлайков к комментариям

RT на русском10:52

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

Газета.Ru10:38

«ВКонтакте» введет новую функцию оценки комментариев

Известия10:53
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Политика

В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 12:25
Теннис

Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Происшествия

Боец ММА подозревается в похищении человека

Газета.Ru 14:59
Хоккей

Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»

Газета.Ru 13:35
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ 13:18
Политика

Путин заявил, что отношения России и КНР не подвержены влиянию извне

Отношения России и Китая прочны и стабильны, не подвержены влиянию извне, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
RT на русском 15:15
Политика

Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.
Известия 09:27
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Хоккей

Минское «Динамо» выиграло второй матч за два дня, одолев «Витязь»

Чемпионат 14:04
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Футбол

«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород».
Чемпионат 13:37
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