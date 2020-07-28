Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
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В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом. Власти начали эвакуацию 80 тыс. туристов.В источнике
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