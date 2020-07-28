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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом. Власти начали эвакуацию 80 тыс. туристов.В источнике
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РБК

В Дананге приостановили авиасообщение из-за COVID-19 нового типа

РБК00:43
Интерфакс

Авиасообщение с вьетнамским Данангом приостановили из-за коронавируса

Интерфакс00:10
Lenta.ru

Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

Lenta.ru00:27
Коммерсантъ

Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

Коммерсантъ00:13
Газета.Ru

Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19

Газета.Ru00:31
РЕН ТВ

Во Вьетнаме изолирован третий по величине город страны из-за COVID-19

РЕН ТВ22:42
РИА Новости

Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса

РИА Новости21:57

«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке

Примадонна отечественной эстрады устроила импровизированное дефиле в просторном фойе своего загородного особняка в подмосковной деревне Грязь.
«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке
Телепрограммавчера в 13:43

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
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Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной

Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новостивчера в 11:16
4

Кроссовер Kia Sonet готовится к премьере

За неделю до торжественного представления новейшего субкомпактного кроссовера Kia Sonet тестовые авто в маскировке еще встречаются на улицах индийских городов.
SpeedMeвчера в 16:59
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года

Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
REGNUMвчера в 09:11
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Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости00:25
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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