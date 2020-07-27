Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВо Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме

Комсомольская правда10:53

Во Вьетнаме 11 человек заболели на фоне появления нового типа вируса

РБК12:33

Россиян призвали не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме

Газета.Ru12:31

Роспотребнадзор изучит данные о более заразном коронавирусе во Вьетнаме

Известия11:36

В России отреагировали на появление более заразного типа коронавируса

Lenta.ru11:42

Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме

РИА Новости11:35

Вспышка во Вьетнаме и открытие общепита в Петербурге. Главное о коронавирусе за 27 июля

ТАСС11:49
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество

В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков

Российская газета 12:44
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Наука

Технология получения топлива из арбузов разработана в Израиле

МедиаПоток 09:45
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

На выплаты могут рассчитывать пожилые российские граждане, которые работали в течение всего 2019 года. Это будет автоматический перерасчет.
Evo-rus.com 09:47
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
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Солист популярной в 90-е группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов в настоящий момент живет с некой юной девушкой.
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Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
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Шоу-бизнес

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Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
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Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Политика

Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище.
РИА Новости 09:43
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Футбол

Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Игры

Ремастер Crysis для Nintendo Switch запустили на РС

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Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна 09:36
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией

В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
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Происшествия

В ходе беспорядков в американском Сиэтле пострадали 59 полицейских

В ходе беспорядков в американском Сиэтле пострадали 59 полицейских В ходе беспорядков в американском Сиэтле задержаны 49 митингующих за расовое равенство.
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
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Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с решением румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб.
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
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Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
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Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
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Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
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Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

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На Beat Film Festival представят фильм о Бэнкси

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Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
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