Коронавирус
ИнтерфаксВо Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме
Комсомольская правда10:53
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