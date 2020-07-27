Коронавирус
ИнтерфаксВо Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Власти Вьетнама объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса и сейчас пытаются выяснить источник инфекции, пишет официальный портал правительства страны.Интерфакс11:12
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Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме
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Газета.Ru 06:55
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В Ghost of Tsushima появится «летальный» уровень сложности
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