Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.

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Общество Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. 176

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 119

Общество Хостинг YouTube ограничил доступ к роликам телеканала «Царьград» Сервис YouTube без предупреждения заблокировал доступ к роликам канала, на который были подписаны около миллиона человек, отметили в руководстве "Царьград".

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Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 213

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