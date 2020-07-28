Коронавирус
Российская газетаВо Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.
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Власти Вьетнама полностью закрыли крупный город Дананг из-за вспышки коронавируса
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