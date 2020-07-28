Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВо Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.
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Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

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В Дананге приостановили авиасообщение из-за COVID-19 нового типа

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Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19

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Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса

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Власти Вьетнама полностью закрыли крупный город Дананг из-за вспышки коронавируса

Радио Маяквчера в 16:11
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Армия и оружие

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Авто

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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

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Газета.Ru 02:34
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

На российский рынок в скором времени выйдут обновленные модификации пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner.
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Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
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СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

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Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером

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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

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«Ривер» отверг предложение ЦСКА по Карраскалю

Аргентинский клуб отверг первое предложение «армейцев» в размере 7 миллионов евро.
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28 июля в России отмечается день Крещения Руси

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Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа

Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

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