Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВо Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.
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В Дананге приостановили авиасообщение из-за COVID-19 нового типа

РБК00:43

Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19

Газета.Ru00:31

Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

Lenta.ru00:27

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Коммерсантъ00:13

Во Вьетнаме изолирован третий по величине город страны из-за COVID-19

РЕН ТВвчера в 22:42

Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:57

Власти Вьетнама ввели ограничительные меры из-за коронавируса в Дананге

ТАССвчера в 07:09
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В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
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Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

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Единоборства

Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера

Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
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В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
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Футбол

Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
РИА Новости 02:59
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Культура

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Evo-rus.com 02:55
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Политика

Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

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Политика

Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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Происшествия

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Политика

В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Экономика

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Армия и оружие

МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов

США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
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Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму

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Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

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Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
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Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Общество

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Мультсериал оказался в пятерке лучших в мире для аудитории девочек до 6 лет, в Латинской Америке – для мальчиков и девочек до 6 лет, в Европе – для детей того же возраста.
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