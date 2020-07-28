Коронавирус
Российская газетаВо Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.
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Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:49
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Российская газета 02:40
Единоборства
Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера
Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19
Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
РИА Новости 02:59
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Политика
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 03:26
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa вчера в 14:04
Политика
Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»
Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР
Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
REGNUM 02:59
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Армия и оружие
МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов
США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
РИА Новости 03:16
Происшествия
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Мультсериал оказался в пятерке лучших в мире для аудитории девочек до 6 лет, в Латинской Америке – для мальчиков и девочек до 6 лет, в Европе – для детей того же возраста.
Telesputnik.ru 03:39