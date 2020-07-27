Коронавирус

ИзвестияИзвестияВо Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. Об этом сообщает 27 июля правительственный портал республики.
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Во Вьетнаме выявили 11 случаев заражения коронавирусом неизвестного ранее типа

ТАСС09:02

Заразившихся новым агрессивным и опасным вирусом оказалось в три раза больше

Lenta.ru09:11

Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более «агрессивного» типа коронавируса

Комсомольская правда06:12

Вспышку COVID-19 во Вьетнаме объяснили новым типом вируса

RT на русском07:47

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

Газета.Ru06:24

Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

РБК08:10

Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

РИА Новости06:11
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
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Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

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Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Общество

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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Происшествия

СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара

На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 09:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

Агентство Москва 09:03
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Шоу-бизнес

Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»

Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Транспорт

Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения

Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Шоу-бизнес

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
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Политика

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Общество

«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
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Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12

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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово

Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу на улице Типографическая в Москве.
РБК 09:16
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
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Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
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Астраханские астрономы сделали детальные фото кометы в небе над Астраханью

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Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

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ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
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