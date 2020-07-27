Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. Об этом сообщает 27 июля правительственный портал республики.

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

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