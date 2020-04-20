с чего всё началось

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Происшествия В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя». 20

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Общество Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона. 8

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