Общество
RT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Рязани умерли два человека с положительным тестом на коронавирус
В Рязанской области умерли два человека с положительным тестом на коронавирус.
Московский Комсомолец 10:39
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
Происшествия
В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
Коммерсантъ 07:30
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Отечественная компания Hamster Robotics создала мини-ПК на разработанном в России процессоре «Байкал».
OAnews 18 апреля в 06:05
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Гаджеты
В России стартовали продажи нового Nokia 5310
The GEEK 06:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Политика
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса
Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания.
Российская газета 18 апреля в 23:16
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов
Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений.
Вести.Ru 09:39
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели.
RT на русском 07:33
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44