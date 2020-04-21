Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВо Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. Чельдиева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также в публичном распространении заведомо ложной информации, отмечает «Интерфакс».
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Вадим Чельдиев арестован на два месяца

Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.
Кавказский узелвчера в 17:56

Подробнее о событии

Официально подтвержден арест инициатора беспорядков во Владикавказе

ИА Красная Весна08:48

Суд арестовал призывавшего к протестам во Владикавказе Чельдиева

Коммерсантъ06:32

Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева

РИА Новости06:25

Суд постановил арестовать Вадима Чельдиева на два месяца

Gradus.pro05:44

Вадим Чельдиев арестован на два месяца

Кавказский узелвчера в 17:56

Вадим Чельдиев из Северной Осетии заявил о голодовке, выступив против ареста

Регион onlineвчера в 16:44

Вадим Чельдиев заключен под стражу сроком на два месяца

Оcнова.Newsвчера в 16:08
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Общество

Октоберфест отменили из-за коронавируса

Lenta.ru 04:47
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
1,3K
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,2K
Общество

В России принято постановление о максимальных выплатах безработным

По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
54
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
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Игры

Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now

Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
2
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
1
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,8K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,6K
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,8K
Авто

В России попали под отзыв автомобили Mercedes-Benz

Представители Росстандарта сообщили об отзыве моделей немецкого производства Mercedes-Benz E, S и G-класса, AMG GT.
Car.ru вчера в 05:11
5
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
65
Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
1
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
369
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:51
Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
22
Религия

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
336
Игры

Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной

Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
359
Культура

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

РБК 09:20
9
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
2,7K
Экономика

Греф назвал выгодной сделку по покупке правительством акций Сбербанка

Покупка акций Сбербанка у ЦБ является «исключительно выгодной сделкой» для правительства, рассказал председатель правления кредитной организации Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
Rambler News Service 08:33
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,3K
Политика

«Команда Зеленского» отчиталась о «перемогах» за год

Сегодня, 21 апреля, исполняется год с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, одержав победу над Петром Порошенко во втором туре выборов.
Rusvesna.su 07:56
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки

Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
3
Общество

Губернатор Петербурга не исключил введение пропусков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введение пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
68
Общество

ВОЗ предсказала ухудшение ситуации с коронавирусом

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в несвоевременном предоставлении информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и объявил о приостановке финансирования организации на время расследования ею своих ошибок.
Рамблер 03:49
27
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