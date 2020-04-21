Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

с чего всё началось

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. Чельдиева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также в публичном распространении заведомо ложной информации, отмечает «Интерфакс».

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