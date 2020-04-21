Коронавирус
BFM.ruВо Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. Чельдиева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также в публичном распространении заведомо ложной информации, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.Кавказский узелвчера в 17:56
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Вадим Чельдиев из Северной Осетии заявил о голодовке, выступив против ареста
Регион onlineвчера в 16:44
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
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Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Хоккей
Василий Демченко перешёл в «Монреаль»
Голкипер Василий Демченко перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщил в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Чемпионат 11:03
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Здоровье
В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом
Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
ВС дал разъяснения по пандемии и связанным с ней ограничениям
ВС дал разъяснения по пандемии и связанным с ней ограничениям Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса.
Коммерсантъ 10:36