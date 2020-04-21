Коронавирус
BFM.ruВо Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. Чельдиева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также в публичном распространении заведомо ложной информации, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.Кавказский узелвчера в 17:56
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Вадим Чельдиев из Северной Осетии заявил о голодовке, выступив против ареста
Регион onlineвчера в 16:44
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Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Армия и оружие
Армия России получила первый дальний беспилотник
Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
Общество
Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.
ТВ Центр 07:54
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Культура
Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Общество
Facebook решил блокировать посты о митингах против карантина в США
Сообщения о мероприятиях, противоречащих рекомендациям властей США относительно социального дистанцирования в период пандемии COVID-19, запрещены в Facebook.
NewInform 07:47
Экономика
Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 19 апреля в 12:05
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Футбол
Эксперт: «Нынешняя ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить „Спартак“»
Профессор ВШЭ и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов поделился мнением о том, как резкое падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».
Матч ТВ 07:18
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Минпросвещения: Выпускники сдадут ЕГЭ в своих школах
Напомним, раньше ребята приходили сдавать ЕГЭ в другие школы своего города или области.
Вятка-На-Сети 07:09
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42