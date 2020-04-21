Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВо Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. Чельдиева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также в публичном распространении заведомо ложной информации, отмечает «Интерфакс».
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Вадим Чельдиев арестован на два месяца

Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.
Кавказский узелвчера в 17:56

Подробнее о событии

Призывавший к массовым акциям во Владикавказе арестован

RT на русском06:54

Суд арестовал призывавшего к протестам во Владикавказе Чельдиева

Коммерсантъ06:32

Вадим Чельдиев заключен под стражу сроком на два месяца

Оcнова.Newsвчера в 16:08

Суд постановил арестовать Вадима Чельдиева на два месяца

Gradus.pro05:44

Вадим Чельдиев арестован на два месяца

Кавказский узелвчера в 17:56

Вадим Чельдиев из Северной Осетии заявил о голодовке, выступив против ареста

Регион onlineвчера в 16:44

Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева

РИА Новости06:25
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Экономика

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
90
Армия и оружие

Армия России получила первый дальний беспилотник

Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
1
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
1,9K
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,6K
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
6
Общество

Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.
ТВ Центр 07:54
Гаджеты

Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
13
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,1K
Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
70
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Культура

Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»

«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
1
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
7
Общество

Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
4
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
243
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Происшествия

В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами

В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
4
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
76
Общество

Facebook решил блокировать посты о митингах против карантина в США

Сообщения о мероприятиях, противоречащих рекомендациям властей США относительно социального дистанцирования в период пандемии COVID-19, запрещены в Facebook.
NewInform 07:47
36
Экономика

Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 19 апреля в 12:05
2,2K
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
18
Футбол

Эксперт: «Нынешняя ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить „Спартак“»

Профессор ВШЭ и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов поделился мнением о том, как резкое падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».
Матч ТВ 07:18
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
291
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
158
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
19
Общество

Минпросвещения: Выпускники сдадут ЕГЭ в своих школах

Напомним, раньше ребята приходили сдавать ЕГЭ в другие школы своего города или области.
Вятка-На-Сети 07:09
62
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
300
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
17
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