Общество
ИА Красная ВеснаВо Владикавказе начался массовый «коронавирусный» протестный сход
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Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Общество
Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции
В пресс-службе напомнили, что в Северной Осетии выявлено 177 случаев заражения COVID-19.
РБК 12:35
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Политика
Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»
Более 100 журналистов, политиков, общественных деятелей и правозащитников потребовали возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра «Мемориал».
Дождь 13:27
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Стало известно, когда ожидать пик коронавируса в Самарской области
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова озвучила предполагаемые сроки пика заболеваемости коронавирусом в Самарской области, этот пик предположительно наступит через две недели.
Похвистнево-Информ 13:14
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Общество
Во Владикавказе митингующие стали забрасывать полицейских камнями
Свободная Пресса 12:17
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал массово снимать автомобили с гарантии
Тревожная новость распространилась в стане владельцев автомобилей Lada: дилерам дали команду массово снимать машины с гарантии за пустяковую шалость.
Quto.ru 03:59
Авто
С конвейера 50 лет назад сошел первый автомобиль ВАЗ-2101
Сборка транспортного средства начала осуществляться в 1970 году на Волжском автомобильном заводе. В народе машину знают как «копейку».
Актуальные Новости 18 апреля в 21:00
Футбол
Игрок «Фиорентины» рассказал о том, как справился с коронавирусом
Игрок итальянской "Фиорентины" Патрик Кутроне рассказал о том, как справился с коронавирусом, передает The Sun .
Газета.Ru 11:35
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
Общество
В Петербурге могут ввести пропускной режим
В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Киберспорт
Virtus.pro вышли в финал верхней сетки ESL One Los Angeles Online
Нижняя сетка: Nigma - ChickenFighters, 1-2 Alliance - Vikin.gg, 1-2 Европейский этап ESL One Los Angeles Online проходит с 4 по 19 апреля 2020 года.
Inc-news.ru 17 апреля в 14:01
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34