Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВо Владикавказе начался массовый «коронавирусный» протестный сход

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Протестный сход за отмену режима самоизоляции проходит во Владикавказе.
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Во Владикавказе начался массовый «коронавирусный» протестный сход

ИА Красная Весна07:03

Протестующие во Владикавказе развернули палатки. Фото

Obzor.io07:26
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