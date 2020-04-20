Протестный сход за отмену режима самоизоляции проходит во Владикавказе.

Общество Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. 2

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 224

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 32

Общество Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции В пресс-службе напомнили, что в Северной Осетии выявлено 177 случаев заражения COVID-19.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 1,1K

Политика Путин провел телефонный разговор с Мадуро Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. 19

Происшествия В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом» В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". 9

Общество Стало известно, когда ожидать пик коронавируса в Самарской области Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова озвучила предполагаемые сроки пика заболеваемости коронавирусом в Самарской области, этот пик предположительно наступит через две недели. 38

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,2K

Авто «АвтоВАЗ» начал массово снимать автомобили с гарантии Тревожная новость распространилась в стане владельцев автомобилей Lada: дилерам дали команду массово снимать машины с гарантии за пустяковую шалость. 32

Футбол Игрок «Фиорентины» рассказал о том, как справился с коронавирусом Игрок итальянской "Фиорентины" Патрик Кутроне рассказал о том, как справился с коронавирусом, передает The Sun .

Общество Треть россиян высказываются за перенос майских праздников Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции. 120

Общество В Петербурге могут ввести пропускной режим В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции. 5

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 19

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 241