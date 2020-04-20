Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

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