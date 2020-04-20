Общество
КоммерсантъВо Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
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Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Общество
Коронавирус: Голикова назвала регионы с худшей эпидемической ситуацией
Москва, 20 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Среднероссийский показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в России составляет 32,1 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 07:38
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Здоровье
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру 06:16
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
Политика
Путин: Во всех регионах будет развернут дополнительный коечный фонд
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех регионах в ближайшее время будет развернут дополнительный коечный фонд.
РЕН ТВ 07:16
Общество
Российские регионы предупредили о росте числа заражений коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие две-три недели темпы заражения коронавирусом в регионах страны могут существенно вырасти.
Lenta.ru 07:27
Политика
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Общество
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек
Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Инвестор приступил к рекультивации мусорного полигона в Шиесе
"Рекультивация с 7 апреля уже начата, и мы никаким образом не изменяем условия, инвестор начал эту рекультивацию", - сказал Цыбульский, уточнив, что инвестор обязался завершить эту процедуру в течение двух лет.
Интерфакс 06:41
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Культура
Макаревич рассказал о «вони» вокруг сериала «Зулейха открывает глаза»
Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел, — задался вопросом Макаревич.
Народные новости 06:06
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Политика
Путин поздравил верующих с Пасхой
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с праздником православных христиан и тех, кто отмечает Пасху, передает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:04
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом на Алтае ждут к маю
По прогнозам краевого министерства рост заболеваемости начнет активно увеличиваться в конце апреля и в мае.
Бийский рабочий 06:00
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Под отзывную кампанию в России попали 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), реализованные с мая 2018 года по апрель 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению, сообщает Росстандарт.
Тавто.Ру 05:20
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Авто
Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах
За рулем вчера в 23:07
Единоборства
Тони Фергюсон: Хабиб cбежал, поджав хвост
Тони Фергюсон высказался в адрес действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Слова претендента на чемпионский титул передаёт «ESPN».
ГЛАС.RU 03:41